Anche l’Austria si offre per ospitare l’incontro Putin-Zelensky

agenzia

Stocker: 'Se verrà scelta Vienna, contatteremo la Cpi'

VIENNA, 19 AGO – Anche l’Austria, oltre alla Svizzera, si offre per ospitare il possibile incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il cancelliere Christian Stocker ricordando “la lunga tradizione” di Vienna, che ospita anche numerose organizzazioni internazionali come l’Aiea, l’Opec, l’Osce. “Se i negoziati si terranno a Vienna, contatteremo la Corte penale internazionale (che ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del presidente russo, ndr) per chiarire la questione” e “permettere al presidente Putin di parteciparvi”, ha aggiunto Stocker in una dichiarazione ai media.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA