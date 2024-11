Anci: Fratoianni, ‘buon lavoro a Manfredi, Avs a fianco amministratori’

agenzia

Roma, 22 nov. “A Gaetano Manfredi, nuovo presidente Anci va il nostro augurio di buon lavoro e l’ apprezzamento per quanto ha sostenuto nel suo discorso all’assemblea plenaria circa la necessità di modifiche sostanziali alla legge di bilancio per il 2025 attualmente in discussione in Parlamento. Sappia Gaetano e sappiano tutti i sindaci del nostro Paese che ci troveranno sempre al loro fianco, nel rispetto delle relative autonomie, a difendere il ruolo di chi in prima linea è chiamato a difendere ogni giorni i diritti dei cittadini che rappresenta”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Alla Camera dei Deputati abbiamo presentato emendamenti per azzerare il taglio alla spesa corrente dei Comuni imposto nel 2024 – prosegue il leader di SI – ed aggravato per il 2025 o per ridimensionarlo sostanzialmente. E abbiamo apprezzato che abbia richiamato con forza la priorità di politiche per la casa, contro la desertificazione dei centri storici trasformati in luoghi per soli turisti, per politiche ambientali adeguate”.