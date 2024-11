Anci: Meloni, ‘congratulazioni a Manfredi, collaborazione con Comuni centrale’**

agenzia

Roma, 20 nov. “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, eletto oggi all’unanimità Presidente dell’Anci”. Così la premier Giorgia Meloni.

“Siamo la Nazione dei campanili, dei borghi e delle identità e il Governo considera centrale la collaborazione con i Comuni e i Sindaci, che rappresentano la prima fila dell’impegno politico e il volto più prossimo dello Stato. Continueremo a lavorare in questa direzione, come abbiamo fatto finora, per dare risposte concrete ai cittadini e costruire una Nazione più unita, forte e coesa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA