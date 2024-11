agenzia

Roma, 20 nov. “Auguri di buon lavoro al nuovo presidente Anci, Gaetano Manfredi. La sua elezione è una buona notizia per l’Italia. I sindaci italiani sono l’architrave su cui poggia il Paese e ho sempre auspicato che fosse Gaetano a guidarli in questa fase così complessa. Forza!”. Lo scrive Matteo Ricci, eurodeputato Pd, in un post sui social.

