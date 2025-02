Ancma, a gennaio immatricolazioni motocicli in calo

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Sono l’entrata in vigore dal 1° gennaio scorso dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione e il conseguente surplus di vendite registrato a dicembre 2024 a condizionare l’apertura del mercato moto, scooter e ciclomotori. I dati sulle immatricolazioni di gennaio 2025, diffusi da Confindustria Ancma, fanno infatti segnare un complessivo -14,4%. Entrando nel vivo dell’analisi dei dati, emerge quindi come il surplus di vendite realizzate a fine 2024 sia il principale imputato per l’interferenza sulle normali dinamiche di mercato, il cui effetto rimbalzo potrebbe farsi sentire anche nei prossimi mesi. È con questa premessa che il mercato di gennaio chiude con una flessione del 14,22%, pari a 18.097 unitá venute. A soffrirne particolarmente sono le moto, che perdono un quarto del mercato rispetto a gennaio 2024 (-25,79%) e targano 6.964 veicoli; tengono gli scooter, che registrano una flessione dell’1,42% e immatricolano 10.548 mezzi. Decisamente negativo, invece, il primo bilancio dell’anno per i ciclomotori, che lasciano sul terreno 42,31 punti percentuali, pari a 585 unitá vendute. Prosegue all’opposto senza sosta la crescita del mercato quadricicli, che tuttavia é meno condizionato dal fenomeno fine serie, grazie a un parco a trazione elettrica per il 45%, non soggetto alla fine omologazione Euro5. Il mercato di gennaio registra cosí un incremento del 52,08%, pari a 1.463 unitá vendute. Il segmento piú popolare rimane quello dei quadricicli leggeri per il trasporto di persone, che cresce del 53,19% e mette in strada 1.247 veicoli. Rimane ai blocchi di partenza il mercato delle due ruote elettriche, che nel primo mese dell’anno segna una flessione del 21,94% e immette sul mercato solo 281 unitá. In particolare, gli scooter perdono 19,90 punti percentuali e targano 161 veicoli. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/com 03-Feb-25 18:49

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA