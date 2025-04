Ancora danneggiata la targa che a Milano ricorda Pinelli

agenzia

La denuncia del presidente dell'Anpi, 'è la quarta volta'

MILANO, 23 APR – È stata danneggiata “per la quarta volta” la targa in memoria di Giuseppe Pinelli a piazzale Segesta, a Milano. Lo ha comunicato il presidente dell’antifascismo milanese Primo Minelli durante l’inaugurazione del murale dedicato ai quattro ragazzi di via Botticelli che vennero trucidati il 6 gennaio 1945. “Un segno di odio verso chi la pensa diversamente – ha commentato Minelli – Il fascismo che ha ucciso i ragazzi di via Botticelli non torna ma un fascismo diverso non è escluso”.

