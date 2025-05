Ancora giù prezzi dei carburanti, verde al self a 1,697 euro

agenzia

Benzina servito a 1,840 euro al litro

ROMA, 08 MAG – Tornano subito a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,697 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,700, pompe bianche 1,692), gasolio self service a 1,590 euro/litro (-2, compagnie 1,594, pompe bianche 1,581). Benzina servito a 1,840 euro/litro (-2, compagnie 1,881, pompe bianche 1,762), diesel servito a 1,734 euro/litro (-2, compagnie 1,776, pompe bianche 1,652). Gpl servito a 0,726 euro/litro (-2, compagnie 0,735, pompe bianche 0,717), metano servito a 1,463 euro/kg (-2, compagnie 1,463, pompe bianche 1,463), Gnl 1,315 euro/kg (-20, compagnie 1,321 euro/kg, pompe bianche 1,311 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,790 euro/litro (servito 2,060), gasolio self service 1,691 euro/litro (servito 1,970), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,402 euro/kg.

