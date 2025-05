Ancora pioggia, altri due cicloni in arrivo sull’Italia

agenzia

iLMeteo.it, mese di maggio con temperature sotto la media

ROMA, 20 MAG – Persiste il maltempo sull’Italia. Sono in arrivo, infatti, altri due cicloni: uno proveniente primo dalla Spagna, l’altro dal Polo Nord. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando che il mese di maggio sta registrando temperature sotto la media. “Nelle prossime ore un ciclone di provenienza iberica causerà altre piogge al Nord e al Centro, specie tra Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud vivremo ancora uno spiraglio d’estate con punte di 32-35°C in Sicilia e 28°C tra Sardegna, Calabria e Puglia”. Domani il ciclone spagnolo si sposterà verso i Balcani provocando ancora dei rovesci su Nordest e regioni centrali adriatiche. Per giovedì è invece atteso il ciclone di origine polare. Sono previste nevicate fino ai 1900 metri sulle Alpi di confine con la Baviera. “Non sono esclusi – sottolinea Tedici – fenomeni violenti al settentrione, come grandine, supercelle e tornado”. Nel dettaglio – Martedì 20. Al Nord: piogge e locali temporali sparsi. Al Centro: piogge e temporali specie sul versante tirrenico. Al Sud: velature e caldo. – Mercoledì 21. Al Nord: instabile, specie al Nordest e in montagna. Al Centro: rovesci e temporali sparsi sui settori adriatici. Al Sud: nubi e schiarite, qualche rovescio in Campania e Nord Puglia, caldo. – Giovedì 22. Al Nord: maltempo diffuso, più asciutto in Emilia Romagna. Al Centro: più sole che piogge. Al Sud: nubi e schiarite, caldo. Tendenza: sole e qualche rovescio, poi probabile arrivo dell’alta pressione africana.

