Ancora sbarchi a Lampedusa,1.531 migranti nell’hotspot

Altre 391 persone nell'isola, sale a 685 il numero di arrivi

LAMPEDUSA, 08 SET – Altri sei barconi carichi di migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza. Complessivamente sono 391 le persone sbarcate a Lampedusa, facendo così salire a 685 il numero di arrivi nell’isola. Tutti i migranti, dopo l’approdo al molo Favarolo di Lampedusa, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono ospitati 1.531 migranti.

