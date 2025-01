Ancora sole al Centro-Sud, da domenica una nuova perturbazione

agenzia

In arrivo dal Nord, prevista pioggia in tutta Italia

ROMA, 25 GEN – Sabato sarà ancora accompagnato dal sole, ma per domanica si attende l’arrivo di una nuova perturbazione che da Nord si sposterà in tutta l’Italia portando piogge. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, il tempo mite di questo sabato sarà disturbato solo da qualche piovasco al Nord-Ovest. “Sulle regioni meridionali, prosegue la nota,”toccheremo temperature quasi primaverili con massime fino a 21-22°C, notevoli anche i 16°C attesi a Firenze. Sarà dunque un sabato mite con valori anche di 8°C oltre la media di gennaio al Centro-Sud. Il cielo grigio, le foschie e l’umidità elevata non regaleranno, invece, questa sensazione primaverile al Nord dove il tempo tenderà anzi a peggiorare”. Per domenica sono infatti previste, “piogge localmente intense al mattino tra Liguria e Lombardia, a tratti anche in Toscana; dal pomeriggio questa prima fase perturbata si sposterà velocemente verso Est e causerà residui fenomeni sul Triveneto”. Attese nevicate “oltre i 1200-1300 metri solo sulle Alpi”. Lunedì sono previste piogge importanti su tutto il Nord, soprattutto in Liguria, e sull’Alta Toscana. Per martedì si prevede l’ultima fase della perturbazione proveniente dall’Atlantico settentrionale, con l’ingresso di aria più fredda e nevicate sulle Alpi fino a 900 metri, Il maltempo, prosegue il meteorologo, interesserà tutto il Centro-Nord e poi la Campania. Nel dettaglio: Sabato 25: al Nord piogge verso il Nord-Ovest, stabile altrove; al Centro nubi sparse, mite; al Sud soleggiato e mite. Domenica 26.; al Nord veloce maltempo; al Centro instabile in Toscana; al Sud soleggiato e mite. Lunedì 27: al Nord maltempo ,specie in Liguria; al Centro maltempo verso Toscana e Umbria; al Sud: nubi in aumento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA