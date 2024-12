Andreatta: Ascani, ‘grazie a lui scelta cattolici democratici per centrosinistra’

agenzia

Roma, 19 dic “A me pare di poter dire, non temendo di essere smentita, che senza Nino Andreatta i cattolici democratici, dopo il terremoto della Prima Repubblica e il tracollo della Dc, probabilmente non avrebbero maturato la scelta del centrosinistra. E soprattutto che senza di lui non avrebbe visto la luce l’Ulivo, che io considero davvero una grande ‘invenzione’ politica”. Lo ha detto Anna Ascani, cicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo alla presentazione del numero della rivista ‘Arel’ su Nino Andreatta.