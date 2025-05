Animali: Giovanardi, ‘cani pericolosi liberi di scorrazzare?’

agenzia

Roma, 22 mag. “Dopo la norma del governo che consentirebbe ai cani sino agli 80 kg di entrare nelle cabine passeggeri degli aerei, l’art. 10 della proposta di legge presentata dall’onorevole Brambilla, già approvata dalla camera e in commissione al Senato, fa divieto ai proprietari o detentori di animali da affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare, con la sanzione da 500 euro a 5000 euro per chi viola il divieto”. Lo scrive Carlo Giovanardi di Popolo e Libertà.