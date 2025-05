Animali: Giovanardi, ‘cani sugli aerei, ritirare norma assurda’

agenzia

Roma, 18 mag “In Italia negli ultimi 10 anni 100 persone, dieci di media ogni anno, di cui la metà bambini, hanno perso la vita sbranate da cani, mentre decine di migliaia ogni anno subiscono morsicature. In questo contesto appare davvero surreale la decisione del ministero dei Trasporti di permettere l’entrata di cani sino ad un peso di 80 kg in cabina passeggeri degli aerei, con una poltrona per il proprietario ed un’altra accanto riservata al cane, che deve essere ingabbiato in una apposita struttura”. Lo dice Carlo Giovanardi, di Popolari liberali.