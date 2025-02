Animali: Paita (Iv), ‘ddl per vietare commercio pitbull e altri cani di razze aggressive’

agenzia

Roma, 18 feb. “Siamo in presenza di specie, come i pitbull, che hanno tassi di aggressività maggiore rispetto ad altre. Quello che è successo ad Acerra non può rimanere senza risposta. Presenterò oggi stesso un disegno di legge per vietare il commercio di queste razze, so che ci sono perplessità perché quando si parla di divieti coercitivi si apre un dibattito, ma la situazione è fuori controllo”. Lo ha detto la senatrice di Iv Raffaella Paita a ’24 Mattino’ su Radio 24.