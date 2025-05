Animali: Svp, ‘da Europa scelta buon senso, Italia recepisca presto Direttiva’

agenzia

Roma, 6 mag. “La Svp sostiene con convinzione il provvedimento europeo che cambia lo status di protezione del lupo. È una scelta di buon senso che permette finalmente una gestione più equilibrata, soprattutto per tutelare gli allevatori e le comunità delle zone di montagna come l’Alto Adige. Serve più flessibilità per affrontare i problemi concreti che la crescita incontrollata della specie sta creando, anche sul fronte della sicurezza. Ci auguriamo che l’Italia recepisca presto la Direttiva, prevedendo regole chiare per interventi mirati dove necessario”. Lo affermano i deputati della Svp Renate Gebhard, Manfred Schullian e Dieter Steger.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA