Ankara, possibile incontro Putin-Zelensky-Trump in Turchia

Fidan a Kiev, 'possibile raggiungere la pace entro l'anno'

ISTANBUL, 30 MAG – Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha dichiarato che è possibile un incontro in Turchia tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, assieme al presidente americano Donald Trump, ospitati dal capo di Stato Turco Recep Tayyip Erdogan. “Riteniamo che i colloqui di Istanbul potrebbero essere coronati da un incontro ospitato da Erdogan con Trump, Putin e Zelensky”, ha detto Fidan, come riferisce Anadolu, che si trova in visita a Kiev dove ha avuto un incontro con l’omologo ucraino, Andrii Sybiha. “O tollereremo il proseguimento di questa guerra (tra Mosca e Kiev) o raggiungeremo una pace duratura entro quest’anno”, ha aggiunto il capo della Diplomazia di Ankara. “Abbiamo dimostrato che i colloqui (tra Russia e Ucraina a Istanbul) possono produrre risultati concreti”, ha detto Fidan, esprimendo il desiderio di mantenere lo slancio raggiunto con l’incontro tra delegazioni russe e ucraine nella città sul Bosforo del 16 maggio, che ha aggiunto una “nuova dimensione” alla ricerca di una soluzione diplomatica, secondo il ministro turco. Dopo l’incontro con Sybiha, il capo della Diplomazia di Ankara ha in programma colloqui anche con il presidente Volodymyr Zelensky e con due funzionari ucraini che hanno partecipato ai colloqui del 16 maggio a Istanbul: il ministro della Difesa Rustem Umerov e il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak.

