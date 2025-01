Anno giudiziario: Anm Milano pronta a protesta con coccarda tricolore e Costituzione

agenzia

Milano, 23 gen. La coccarda tricolore sulla toga e tra le mani la Costituzione o cartelli di protesta. I magistrati di Milano sono pronti a manifestare, prima dell’inaugurazione dell’anno giudiziario previsto per sabato 25 gennaio, contro le riforme costituzionali in corso di approvazione, tra cui la separazione delle carriere. L’appuntamento è per le ore 9.15 davanti a Porta Vittoria, l’ingresso con la scalinata di uno dei Palazzo simbolo della giustizia in Italia.

L’iniziativa di protesta e sensibilizzazione, che saranno ripetute in ogni distretto di corte d’Appello, durerà fino alle 9.45 quando inizierà la cerimonia ufficiale nell’aula magna, con gli interventi istituzionali. “Al momento dell’intervento del rappresentante del Ministero, i magistrati, indossando la toga e la coccarda tricolore oltre che tenendo la Costituzione in mano, abbandoneranno temporaneamente l’aula (uscendo dalle porte laterali), rientrandovi immediatamente al termine di questo intervento, di modo da poter partecipare al resto della cerimonia”.