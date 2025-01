Anno giudiziario: Camera penale Catania, ‘Costituzione non ha proprietari’

agenzia

Palermo, 24 gen. “La ‘più bella Costituzione del mondo’ non ha proprietari né cantori privilegiati”. Così, in una nota, la Camera penale ‘Serafino Famà’ di Catania parlando delle polemiche sul disegno di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’associazione dei penalisti etnei spiega che i magistrati, come cittadini, hanno “pieno diritto di esprimere la propria libera opinione anche su leggi in corso di approvazione”, ma che “alcuni rilievi debbono essere necessariamente mossi se si decide di esibire la Costituzione come scudo e come spada allo stesso momento”. “La legge rientra pienamente nell’alveo democratico, ma in ogni suo passaggio dall’iniziativa all’eventuale approvazione si sarà confrontata con strumenti di democrazia diretta”, dice la Camera penale.