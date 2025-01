Anno giudiziario: Frasca (Palermo), ‘processo non è strumento di scontro politico’

agenzia

Palermo, 25 gen. “Una giustizia efficiente è quella nella quale il processo non è strumento di scontro politico e si celebra in un luogo laicamente sacro come le aule di giustizia, ove nel rispetto di forme, di regole e di ruoli si tutelano diritti e si accertano eventuali responsabilità”. Così il Presidente della Corte d’Appello di Palermo Matteo Frasca all’inaugurazione dell’anno giudiziario. WE’ un rito che non ha nulla a che vedere con la spettacolarizzazione dei salotti televisivi nei quali, senza la mediazione delle regole dle processo, improvvisati pubblici ministeri, avvocati e giudizi con imbarazzante disinvoltura si sostituiscono ai professionisti addentrandosi in azzardate ipotesi ricostruttive anche di indagini in corso”.

