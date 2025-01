Anno giudiziario: Melillo, ‘dialogo sostituisca invettiva, serve rigore e senso misura’

agenzia

Palermo, 25 gen. “La ricerca di nuovi equilibri intorno al principio di indipendenza della magistratura” dovrebbe essere “al centro di sforzi comuni, possibili sostituendo il sospetto e la sfiducia con l’attenzione e il rispetto, l’invettiva e la contrapposizione polemica con il dialogo e la condivisione di un sentimento di comune responsabilità sociale, che imporrebbe anche il ripristino di norme di linguaggio orientato a compostezza, rigore, senso della misura”. A dirlo a Palermo è stato il procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, durante il suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.