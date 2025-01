Anno giudiziario: Pg Palermo, ‘Cosa nostra non è sconfitta, ma per ala militare momento difficile’**

agenzia

Palermo, 25 gen. “Per l’ala militare di Cosa nostra non è un momento facile, anziani capi detenuti hanno l’ansia di riprendere un ruolo attivo sul territorio e giovani rampanti cercano proiezioni future, contrastati dalla Dda che impedisce la ricostruzione di quella ‘cupola palermitana’ indispensabile alla mafia per essere sempre più potente. Ma dobbiamo intenderci: Cosa nostra non è sconfitta”. E’ il monito del Procuratore generale di Palermo Lia Sava nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

