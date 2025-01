Anno giudiziario: Pg Palermo, ‘crescono reati commessi da minori, smercio crack prolifera’

agenzia

Palermo, 25 gen. “Crescono i reati di criminalità comune commessi da minori. Giovanissimi si sono resi responsabili di reati contro la persona e le piazze di smercio del crack sono in continua proliferazione”. Così il Procuratore generale di Palermo Lia Sava all’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Nell’arco temporale oggetto di analisi, massimo è stato l’impegno della Procura della Repubblica per i Minori per la salvaguardia di infradiciottenni da contesti familiari violenti, che facilitano l’accettazione dell’offerta deviante del crimine organizzato. In cosa nostra i figli dei boss sono sempre di più candidati a prendere le redini del comando ed abbiamo casi di spacciatori di coca e crack già a 10 anni- dice – E’ stata, addirittura, sequestrata droga dentro la panca dei giochi di un bambino. Abbiamo documentato situazioni di minori che assistono all’attività di spaccio dei loro familiari, creature immolate al malaffare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA