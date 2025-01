Anno giudiziario: Tango (Anm Palermo), ‘con riforma effetti nefasti, minore tutela cittadini’**

agenzia

Palermo, 25 gen. “La nostra protesta deve essere vista come un grido di allarme da lanciare alla cittadinanza. Stiamo assistendo a un percorso in Parlamento di una riforma che potrebbe avere effetti nefasti nei confronti anzitutto dei cittadini, una riforma che sicuramente avrà comporterà una minore qualità della risposta dell’azione giudiziaria, una minore tutela per i cittadini stessi. Insomma, una riforma il cui prezzo verrà pagato da tutti i cittadini”. A dirlo a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo è stato Giuseppe Tango, presidente dell’Anm di Palermo, a proposito della protesta annunciata dai magistrati del capoluogo siciliano che con la toga, la coccarda tricolore e la Costituzione in mano, nel momento in cui il rappresentante del ministero della Giustizia prenderà la parola si alzeranno e usciranno platealmente dalla sala.

