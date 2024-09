Anp, 16enne uccisa dal fuoco israeliano in Cisgiordania

agenzia

'Le circostanze della morte non sono ancora chiare'

TEL AVIV, 03 SET – Il ministero della Salute dell’Anp ha riferito che una sedicenne è stata ucciso dal fuoco dell’esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite. Questo è il sesto giorno in cui l’esercito israeliano sta operando a Jenin e in altre aree nella parte settentrionale della Cisgiordania.

