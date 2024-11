ANSA-BOX/In 100 a corso difesa, idea mamma Pamela Mastropietro

agenzia

A Roma, gratis grazie ai maestri del Centro difesa e sport

(di Simona Tagliaventi) (ANSA) – ROMA, 24 NOV – Si sono presentati in quasi 100 questa mattina nella palestra della scuola di via Carlo Urbani, zona Tuscolana, a Roma. Tutti motivati a seguire la prima delle otto lezioni di autodifesa gratuite con i maestri del Cds, Centro difesa e sport. L’idea è venuta ad Alessandra, la madre di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa il 30 gennaio 2018 a Macerata dopo essere stata stuprata e fatta a pezzi dal suo assassino, che dopo la morte della figlia ha dato vita a un’associazione che ha lo scopo di “aiutare le persone a ritrovare un benessere psico-emotivo”. Alessandra si è rivolta al Cds disposta a pagare un corso per chi volesse imparare a difendersi, ad acquisire competenze pratiche e teoriche per affrontare situazioni di pericolo e migliorare la propria sicurezza personale, ma il Centro ha messo immediatamente a disposizione la palestra e di soldi non ha voluto sentir parlare. La voce si è sparsa tanto che i locali della palestra non sono stati più sufficienti ad ospitare un numero così alto di persone. Di qui l’idea partita dal Municipio VII di utilizzare della palestra della scuola. “Siamo qui per iniziare un percorso di autodifesa per consentire di fornire a tutti noi competenze poratiche e un ambiente di condivisione, di conoscenza e di consapevoleza – ha detto Alessandra commossa, prima dell’inizio della lezione – La sicurezza personale è un tema che coinvolge purtroppo tutti e questo percorso ci aiuterà a saper affrontare e a reagire a situazuioni pericolose. Ringrazio il cds che ha reso possibile tutto questo sposando questa causa”. Il Cds, nato nel 2019, metterà a disposizione le competenze dei suoi insegnanti a titolo gratuito una domenica al mese per un totale di otto incontri della durata di due ore. Il metodo di difesa personale che Luigi Rossini e Alessandro Chionchio insegneranno si chiama Path, ovvero un percorso di moduli che parte in palestra e si sviluppa anche all’esterno e prevede fondamenti di difesa in situazioni di pericolo. “Vogliamo mettere a disposizione la nostra palestra per questa iniziativa importante utile a sensibilizzare anche tutte le persone che vogliono sentirsi sicure – spiega Rossini, maestro anche di altre discipline e arti marziali come il Kudo – Cominceremo con l’insegnare la percezione del pericolo e come affrontarlo. Il tutto, lo voglio sottolineare, a titolo gratuito”. Le prossime lezioni saranno il 22 dicembre, 12 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 22 giugno.

