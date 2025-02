ANSA/Calcio:con Ekkelenkamp e Thauvin Udinese schianta Empoli

agenzia

Toscani ottava sconfitta nelle ultime 10 gare, D'Aversa rischia

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) – UDINE, 16 FEB – L’Udinese schianta l’Empoli (3-0) grazie a una doppietta dell’olandese Ekkelenkamp, che si ripete dopo la rete che aveva permesso di strappare un punto a Napoli, una settimana fa. La terza rete è di capitan Thauvin poco prima del triplice fischio. I friulani ora sono stabilmente insediati al decimo posto. Per i toscani la situazione rischia invece di farsi drammatica: con 8 sconfitte e due soli punti nelle ultime dieci gare, la panchina di D’Aversa ora traballa. Runjaic ripropone la medesima formazione che ha spaventato la capolista al Maradona, con la sola eccezione dell’acciaccato Kristensen, a cui preferisce Ehizibue. D’Aversa ha mezza squadra in infermeria: mancano all’appello ben 9 giocatori, cui si somma la squalifica di Marianucci. In panchina ha solo 4 giocatori di movimento, oltre a tre ragazzini della Primavera. In porta schiera l’ex Silvestri. Partono forte i padroni di casa: al 6′ Lucca in girata da ottima posizione scarica sopra la traversa vanificando un ottimo assist di Atta. Sul rovesciamento di fronte è l’Empoli ad avere una ghiotta occasione: Colombo, liberissimo all’altezza del dischetto, conclude a botta sicura, ma Solet si immola e respinge. I toscani trovano praterie in ripartenza e all’11’ Henderson dalla sinistra imbecca Kouamè, il cui tiro esce di centimetri. Il match è vibrante e a viso aperto: al 18′ Lovric spara dal limite ma Silvestri risponde alla grande. Sul corner conseguente, i friulani passano in vantaggio: conclusione sbilenca di Atta, su cui interviene Ekkelenkamp da pochi passi, per la seconda marcatura consecutiva dopo quella di Napoli. Palla al centro e Kuamè avrebbe la chance per l’immediato pareggio, ma arriva debole in scivolata e Sava addomestica. Ospiti sempre intraprendenti: al 32′ è ancora Kouamè a sorprendere uno svagato Solet, ma il suo tocco al volo termina a lato. Sulle palle alte l’Udinese domina: al 37′ Bijol si trova la sfera tra i piedi dopo un contrasto aereo, ma non trova il tempo di toccare a rete e Silvestri sventa la minaccia. La ripresa si apre con un contropiede micidiale di Thauvin che semina il panico ma quando arriva a tu per tu con il portiere perde l’attimo per la zampata. Ma è l’Empoli al 10′ ad avere la più clamorosa delle occasioni per il pari. Kouamè dalla destra lascia partire un traversone su cui Maleh, solissimo, a meno di due metri dalla porta, colpisce di testa in modo goffo. Ogni volta che c’è una palla da fermo, i toscani tremano: al 14′ Ekkelenkamp, sugli sviluppi di un corner, libera Lucca di tacco, ma la bordata del bomber si stampa sul palo esterno. Non c’è un attimo di pausa: al 16′ Atta respinge corto su rasoiata di Colombo, e Gyasi non riesce nel tap-in da due passi. Proprio Colombo lascia il campo per Sebastiano Esposito. L’Udinese ha vasti spazi per colpire di rimessa e al 19′ trova il raddoppio grazie a un incontenibile Ekkelenkamp: l’olandese prima favorisce la ripartenza con un splendido velo a metà campo, quindi micidiale nel ribattere a rete la difettosa respinta sulla conclusione in diagonale di Lucca. La gara si spegne ma ci pensa capitan Thauvin, allo scadere, a incornare di potenza su traversone di Payero, mandando in estasi il Bluenergy Stadium.

