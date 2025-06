ANSA/ Fine settimana bollente, la colonnina sfiora i 40 gradi

agenzia

Bollino rosso in 6 città. Il Mediterraneo più caldo di 4 gradi

(AGGIORNA E SOSTITUISCE IL SERVIZIO DELLE 17:34) (ANSA) – ROMA, 12 GIU – Sarà un weekend rovente, il prossimo, con temperature da bollino rosso, sabato, in 6 città, il doppio di quelle previste domani. I centri urbani con il massimo livello di rischio caldo saranno venerdì Bolzano; Campobasso e Perugia, cui sabato si aggiungeranno Rieti, Roma e Frosinone. La temperatura, dice Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, “salirà di 1 grado al giorno arrivando a segnare 37 gradi a Firenze e fino a 37-38 a Roma, 38 a Terni, Oristano, Siracusa, Foggia e Ragusa, con picchi di 39 nell’agrigentino e addirittura 42 nelle zone più interne e remote della Sardegna pianeggiante”, a causa dell’anticiclone africano. E se le temperature dell’aria preoccupano, si può dire altrettanto per quelle marine, in particolare del Mediterraneo che è più caldo di 4 gradi della media. “La temperatura del Mare Nostrum in questo periodo dovrebbe essere di 19-20 gradi, e non 23-24 come normalmente si registra ad agosto”. Secondo Tedici “a Portofino, la temperatura dell’acqua entro domenica aumenterà ulteriormente e sarà di 25/27 gradi, all’Isola d’Elba 25, a Ostia Lido 24, a Capri 26, a Tropea 27, alle Isole Eolie 28, a Villasimius 26, a Gallipoli 23, a Vasto 25, a Riccione 26, a Comacchio 27, a Lignano Sabbiadoro 26. Insomma, valori da fine estate già a giugno”. Queste temperature, secondo il meteorologo, causeranno sabato qualche rovescio sulle Dolomiti sempre nelle ore più calde della giornata. Domenica, i temporali toccheranno, anche la Pianura Padana. “Durante la prossima settimana – sottolinea Tedici – le temperature dovrebbero calare in modo sostanziale ad iniziare dal Nordest”. Se raddoppiano i centri urbani con il bollino rosso del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, diminuiscono quelle con l’arancione che si riferisce al massimo rischio per i più fragili. Domani in arancione saranno 8 città (Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Torino), sabato si ridurranno a 5 a causa del passaggio in rosso di Frosinone, Rieti e Roma. Contro l’emergenza caldo sarà di nuovo attivo, tra il 21 e il 23 giugno, il numero verde 1500 dell’Inail, in collaborazione con il ministero della Salute cui possono accedere cittadini e lavoratori per la prevenzione degli effetti delle alte temperature sul loro stato psicofisico. E dalla Basilicata arriva l’appello di Fillea Cgil al presidente della Regione Vito Bardi a “disporre il divieto di lavoro all’aperto, nei cantieri edili e affini, durante i picchi di calore”. Per difendersi dal caldo la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) suggerisce di uscire di casa solo nelle ore più fresche; agevolare la ventilazione naturale in casa; schermare le finestre esposte al sole; fare docce frequenti e con acqua tiepida; bere almeno 1,5/3 litri di acqua durante la giornata, evitare gli alcolici e preferire frutta e verdura.

