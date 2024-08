ANSA-LA-STORIA/ Ex operaio Perini, ‘orgogliosi albero Bayesian’

agenzia

Parla uno dei dipendenti del cantiere che lo costruì

VIAREGGIO (LUCCA), 21 AGO – “Mi chiedevo come avesse potuto rompersi un albero così e poi ho letto che non si è spezzato come era stato detto invece in un primo momento. Eravamo orgogliosi di quell’albero, lo vedevamo crescere giorno per giorno: il più alto in alluminio al mondo”. Così Riccardo Martinelli, 75 anni, ex operaio di 5/o livello alla Perini navi di Viareggio ed ex delegato per la Fiom nel cantiere nautico toscano, ricorda la costruzione dell’albero del Bayesian, il veliero affondato due giorni fa nella rada di di Porticello, vicino a Palermo, dopo una tromba d’aria. Fu uno dei dipendenti, racconta, che realizzò la struttura in alluminio “Per tirarlo su – ricorda Martinelli, che vive a Torre del Lago – fu costruito un capannone speciale. Veniva lavorato in sbieco, 5 metri di lamiera per volta che veniva raddoppiata e saldata, per poi inserire la parte elettronica. Un lavoro che vide impegnate tre persone per quattro mesi, per fare la parte in alluminio”. “Ci vollero poi delle gru speciali per metterlo sopra la barca, il piazzale rimase bloccato due-tre giorni”. All’epoca del varo del Bayesian, il 2008, che uscì dai cantieri Perini col nome di Salute, “eravamo oltre cento, si facevano 3-4 barche all’anno, anche nei cantieri di Spezia”. Quando la società fallì, nel 2021, “c’erano 60 barche Perini a giro nel mondo. Da fuori – commenta – potevano anche sembrare tutte uguali ma gli interni erano di un lusso che le contraddistingueva”. Tutto, ricorda sempre Martinelli, era stato iniziato per hobby da Fabio Perini, oggi 84enne, originario di Vorno, in provincia di Lucca, “non un ingegnere ma un buon meccanico tornitore”: la sua fortuna era legata all’invenzione di macchinari innovativi per il settore cartario, fiore all’occhiello dell’industria lucchese. Poi la nuova attività nel settore nautico. “Cominciò con un 25 metri – ricorda Martinelli -, in vetroresina, andato poi al principe Ranieri di Monaco”. La particolarità dei velieri Perini è la forte automatizzazione. Barche comunque impegnative. Perini navi diventa poi leader nel settore dei megasailer, le grandi navi a vela e “vince tanti premi”. Di problemi, alle imbarcazioni uscite dai cantieri, Martinelli non li ricorda, “anche quando si faceva la manutenzione, ogni 4-5 anni: mai successo nulla”. Solo una volta, ricorda, uno dei velieri, “il Legacy: ha avuto l’albero spezzato. Ma perché finì in mezzo a un tornado in America e il problema furono le sartie”: l’imbarcazione, un 48 metri, nel 2005 finì nel mezzo dell’uragano Wilma in Florida. Fu trascinato sui banchi di sabbia, senza più albero, non affondò.

