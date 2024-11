+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

agenzia

ROMA, 07 NOV – – SCHOLZ IN BILICO, L’OPPOSIZIONE CHIEDE LE DIMISSIONI SUBITO IL CANCELLIERE NOMINA IL SUO CONSIGLIERE KUKIES ALLE FINANZE Il cancelliere tedesco Scholz nomina il suo consigliere Kukies nuovo ministro delle Finanze dopo la decisione di licenziare dal governo il leader dei liberali Linder che aveva chiesto elezioni anticipate a gennaio. Ma la tensione resta altissima e il governo è in bilico. L’opposizione conservatrice guidata dalla Cdu chiede il voto di fiducia in Parlamento entro la prossima settimana. Per la Csu, ‘la maggioranza non c’è più’ e Scholz dovrebbe dimettersi subito. La produzione industriale tedesca, intanto, è calata a settembre del 4,6% rispetto allo stesso mese del 2023 e del 2,5% rispetto ad agosto. Entrambi i dati sono inferiori alle attese. —. MELONI SENTE MUSK, ‘UNA RISORSA PER STATI UNITI E ITALIA’ LA CINA AVVERTE, ‘NESSUN VINCITORE DA UNA GUERRA COMMERCIALE’ La presidente del Consiglio Meloni fa sapere di aver sentito ‘l’amico Elon Musk’ dopo la vittoria di Trump alle elezioni per la Casa Bianca. ‘Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future’, scrive sui social la premier a proposito del ceo di Tesla e SpaceX che ha sostenuto il candidato repubblicano alle presidenziali. La Cina, intanto, avverte la nuova amministrazione che ‘una guerra commerciale non avrebbe nessun vincitore e non sarebbe positiva per il mondo’. —. TRAVOLTI DA UN’AUTO DURANTE I RILIEVI, FERITI TRE VIGILI DRAMMA A ROMA, GUIDAVA UN CARABINIERE POSITIVO ALL’ALCOL TEST Tre agenti della polizia locale sono stati travolti da un’auto durante i rilievi di un incidente stradale a Roma. La tragedia è avvenuta sulla via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il più grave, un giovane di 25 anni, ha subito l’amputazione di una gamba. Le sue condizioni sono stabili. Alla guida dell’auto era un carabiniere fuori servizio che all’alcol test ha fatto registrare un tasso di positività nettamente al di sopra del limite consentito. Il militare, che apparterrebbe al Ros, si è fermato per prestare soccorso. —. ITA-LUFTHANSA, FORSE GIÀ DOMANI L’INCONTRO GIORGETTI-SPOHR ‘COMPAGNIA TEDESCA IMPEGNATA AL MASSIMO PER SALVARE L’INTESA’ Il ministro dell’Economia Giorgetti e il ceo di Lufthansa Spohr avranno un incontro nei prossimi giorni a Roma per salvare l’accordo su Ita. Lo si apprende da fonti europee secondo le quali il faccia a faccia potrebbe esserci già domani. Ambienti tedeschi assicurano che la compagnia di Berlino ‘è impegnata al massimo per salvare l’intesa’ con il governo italiano. —. INCHIESTE SULL’URBANISTICA, SEQUESTRATA UN’AREA A MILANO INDAGATI DIRIGENTI DEL COMUNE E MEMBRI DELLA COMMISSIONE Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, in una delle molte inchieste sulla gestione urbanistica in città, sta sequestrando un’altra area urbana, all’angolo tra via Valtellina e via Lepontina, ossia il progetto Scalo House, dove è stata realizzata una residenza universitaria e sono in corso di realizzazione due nuovi edifici. I militari stanno sta procedendo anche a perquisizioni nei confronti di alcuni funzionari e dirigenti comunali e membri della Commissione per il paesaggio indagati per l’ipotesi di falso. —. NISSAN TAGLIA 9MILA POSTI DI LAVORO NEL MONDO LA DECISIONE DOPO IL FORTE CALO DELLE VENDITE Nissan prevede di tagliare 9mila posti di lavoro nel mondo e di ridurre del 20% la sua capacità produttiva. Lo annuncia la stessa casa automobilistica giapponese motivando la decisione con il forte calo delle vendite. Nissan fa sapere anche che rivenderà a Mitsubishi Motors il 10,02% della sua quota, attualmente al 34%.

