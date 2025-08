+++ ANSA PIEMONTE: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++

agenzia

TORINO, 05 AGO – . SCONTRO TRA BICI E FURGONE, MUORE CICLISTA IN VAL D’OSSOLA INCIDENTE A PIEDILAGO, FRAZIONE DI PREMIA, VITTIMA UNA DONNA Una persona che viaggiava a bordo di una bici ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Premia, in val d’Ossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. La vittima è una donna di 48 anni, investita da un furgone lungo la statale 659 delle valli Antigorio e Formazza, in frazione Piedilago. A bordo di una bici sportiva, pedalava in compagnia di un’altra persona quando è stata colpita da un veicolo proveniente dalla direzione opposta. Dai primi rilievi sembra che l’impatto sia avvenuto mentre il furgone stava effettuando un sorpasso. Illeso il conducente del mezzo. —. SALVATO DAI VVF L’UOMO ARRAMPICATO SU STADIO FILADELFIA IN BILICO PER CIRCA SEI ORE A TORINO, AFFIDATO AL 118 È rimasto in bilico sulle vele dello stadio Filadelfia a Torino per circa sei ore, poi è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato al 118. Il protagonista della vicenda è un uomo di circa 40 anni, che nella mattinata di oggi ha scavalcato le recinzioni del quartier generale del Torino, lato via Filadelfia, poi ha iniziato la scalata sulle vele, il meccanismo utilizzato dal tecnico Marco Baroni (e dai suoi predecessori) per svolgere senza curiosi gli allenamenti della prima squadra. Vlasic e compagni non si trovavano all’interno del centro sportivo. —. IMPIANTI SPORTIVI, REGIONE PIEMONTE INVESTE OLTRE 20 MILIONI QUATTRO BANDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE La Regione Piemonte ha deciso di investire oltre 20 milioni di euro per l’efficienza energetica e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici. Sono previsti quattro nuovi bandi destinati al miglioramento delle strutture in termini di sostenibilità e qualità dell’offerta sportiva. “Molti impianti sportivi pubblici del Piemonte sono obsoleti – sottolinea l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati – costruiti prima degli anni ’90, e necessitano di urgenti interventi di ammodernamento”. —. ALTENOTE, LA FILARMONICA TRT SUI MONTI OLIMPICI FINO AL 21 AGOSTO LA RASSEGNA ESTIVA DI MUSICA DA CAMERA Anche quest’estate le montagne olimpiche tornano a risuonare di grande musica: fino al 21 agosto la Filarmonica Trt propone una nuova edizione di Altenote, la rassegna estiva di musica da camera nata nel 2014 e realizzata in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni Olimpici della Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere). —. CALCIO: JOAO MARIO, ‘ALLA JUVE MI INTEGRO FACILMENTE’ NUOVO BIANCONERO SI PRESENTA, ‘SONO UN TERZINO OFFENSIVO’ “Mi sto integrando facilmente, i miei connazionali Conceicao e Djalò mi stanno dando una mano: interagisco con loro e con gli altri compagni per capire al meglio le dinamiche del club”: così il nuovo calciatore della Juventus, Joao Mario, sulle prime settimane vissute in bianconero. “Fin da piccolo mi sono ispirato a Cristiano Ronaldo per la sua ambizione a voler sempre migliorare – ha dichiarato il portoghese ai microfoni di Sky dal ritiro di Herzogenaurach, in Germania – mentre nel mio ruolo ho come punto di riferimento Joao Cancelo: è un giocatore offensivo pur essendo un terzino, anche io ho caratteristiche simili”.

