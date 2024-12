Antimafia: capigruppo maggioranza, ‘passo indietro De Raho unica conseguenza possibile’

agenzia

Roma, 10 dic. “Comprendiamo che quanto emerso oggi, dopo l’audizione del maresciallo dei Carabinieri Salese in Commissione Antimafia, innervosisca e non poco il collega Michele Gubitosa, che si erge a paladino delle ragioni dell’ex Procuratore Cafiero De Raho che, audizione dopo audizione, si stanno sciogliendo come neve al sole. Il maresciallo Salese ha confermato quello che ormai sembra essere un dato acquisito, ovvero che Cafiero De Raho era al corrente dei comportamenti del tenente Striano e che il procuratore aggiunto Antimafia Russo aveva redatto un rapporto a tal proposito”. Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza in Commissione Antimafia, Pietro Pittalis (Fi), Riccardo De Corato (Fdi), Gianluca Cantalamessa (Lega), Pino Bicchielli (Nm).