Antimafia: da M5s lettera a presidenti Camere per chiedere acquisizione atti su Colosimo’**

agenzia

Roma, 4 nov. “A seguito delle notizie emerse da una inchiesta del Fatto Quotidiano sui rapporti con esponenti della ‘ndrangheta dei fratelli Paolo e Cesare Colosimo, zio e padre dell’onorevole Chiara Colosimo, è di prioritaria urgenza che la commissione parlamentare Antimafia acquisisca ed esamini approfonditamente tutta la documentazione processuale concernente i rapporti dei fratelli Colosimo con esponenti della criminalità mafiosa. E’ inoltre evidente, visto il palese conflitto di interessi, che tale acquisizione non può in alcun modo essere disposta dall’onorevole Chiara Colosimo. Il nostro auspicio è che i presidenti delle Camere vogliano ottemperare a questa richiesta, avanzata dai deputati Stefania Ascari, Michele Gubitosa, Federico Cafiero De Raho, e dai senatori Francesco Castiello, Luigi Nave e Roberto Scarpinato, componenti della commissione bicamerale Antimafia”. Così in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli.

