Antimafia: Delmastro (Fdi), ‘no lezioni da chi ha frantumato credibilità istituzioni’

agenzia

Roma, 5 nov. “Con invidiabile e insuperabile faccia di bronzo, il M5S vaneggia di una presunta compromessa credibilità dell’Antimafia per via della Presidente Colosimo. C’è un limite alla spudoratezza! L’aggressione alla presidente Colosimo matura per nascondere il terremoto politico che sta investendo Cafiero De Raho e Scarpinato”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.