Antimafia: Fdi, ‘da M5S pericolose farneticazioni’

agenzia

Roma, 14 ott. “Le dichiarazioni del M5S sono pericolose farneticazioni di chi sta dimostrando di aver perso la credibilità, il rispetto delle istituzioni e il buonsenso. Ci piacerebbe sapere come faccia il M5S ad avere queste inqualificabili certezze dal momento che mai e poi mai la Commissione antimafia si è prestata, e mai lo farà, a strumentalizzazioni politiche”. E’ quanto dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia in commissione Antimafia.