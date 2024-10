Antimafia: Fi, ‘grillini garantisti a corrente alternata quando conviene a loro’

agenzia

Roma, 15 ott. “Il senatore Scarpinato ha chiesto alla commissione Antimafia di restituire gli atti alla Procura di Caltanisetta, sottraendole così all’esame della commissione. Un fatto gravissimo, che sollecita una domanda: cos’ha da nascondere Scarpinato? Perché lui e i suoi colleghi a 5 Stelle, da sempre grandi lettori di intercettazioni, ora chiedono di non utilizzarle e, anzi, gridano allo scandalo? Se nessuno conosce il contenuto di quelle intercettazioni, perché mettere le mani avanti? Una cosa è certa: i grillini si confermano quelli della doppia morale e garantisti a corrente alternata, ovvero quando conviene a loro”. Lo affermano i rappresentati di Forza Italia in commissione Antimafia: Mauro D’Attis vicepresidente della commissione, il capogruppo Pietro Pittalis, Maurizio Gasparri, Pierantonio Zanettin, Chiara Tenerini e Giuseppe Castiglione.

“Se la Procura ha inviato tali atti alla commissione Antimafia, evidentemente -aggiungono gli esponenti azzurri- ritiene che siano rilevanti e certo non spetta a Scarpinato, o ai suoi colleghi, chiederne la restituzione alla Procura. Sulle inchieste di Caltanissetta e sul cosiddetto dossieraggio la commissione Antimafia non si deve fermare finché non si arriverà alla verità. Chiediamo di riprendere da subito le audizioni sui depistaggi, a cominciare dal generale Mori e dal capitano De Donno”.