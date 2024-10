Antimafia: Renzi, ‘Scarpinato perfetto grillino dalla doppia morale’

agenzia

Roma, 15 ott. “La doppia morale dei grillini. L’ex pm Scarpinato si dimostra il perfetto grillino dalla doppia morale. Per due anni ci ha aggredito in aula chiedendo più intercettazioni per tutti. Ora che hanno intercettato casualmente lui chiede di non utilizzare quelle intercettazioni dicendo che no, lui non si può intercettare. Siamo oltre il ridicolo”. Così Matteo Renzi sui social.

“Difendo le prerogative del senatore Scarpinato ma attacco la faccia tosta e ipocrita dell’ex Pm Scarpinato. I grillini dicevano: intercettateci tutti. Ora alla prima intercettazione che li coinvolge gridano allo scandalo. La doppia morale dei senza morale”.

