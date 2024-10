Antimafia: Verini (Pd), ‘no a norme improvvisate e discriminatorie’

agenzia

Roma, 16 ott. “Ieri in Ufficio Presidenza Antimafia la Presidente ha ipotizzato di cambiare la legge istitutiva per impedire la partecipazione di componenti della stessa su determinati argomenti nel caso di ( presunti, ipotetici, generici, stando alla proposta) conflitti di interessi e incompatibilità. Noi siamo contrari. Innanzitutto, il sospetto è che nasca mirando ad obiettivi precisi, come gli ex magistrati antimafia Cafiero De Raho e Scarpinato, da tempo attaccati, non a caso, dalla destra. C’è poi il rischio serio di impedire ad un parlamentare di esercitare il proprio mandato, come previsto dalla Costituzione, sulla base di decisioni e inaccettabili logiche di maggioranza. Per questo ieri ci siamo opposti alla proposta che rischia di creare un clima ulteriormente pesante in seno alla Commissione”. Così il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia.

