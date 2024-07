Antisemitismo: Malan (FdI), ‘Schlein faccia chiarezza su Parodi’

agenzia

Roma, 6 lug “Fratelli d’Italia ha prontamente deciso di portare all’attenzione della Commissione Antidiscriminazione e odio, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, il caso di Cecilia Parodi, che in queste ore si sta rendendo protagonista sul web per le gravissime dichiarazioni antisemite affidate a un video in cui, tra le altre cose, si augura lo sterminio degli ebrei e di tutti coloro che li difendono”. Lo dice Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI.