Antitrust, prezzi più chiari per gli Internazionali di tennis

agenzia

E' intervenuta con la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp)

ROMA, 08 MAG – Grazie all’azione dell’Antitrust prezzi più chiari per i biglietti degli Internazionali di Tennis 2025: lo scrive la stessa autorità in una nota. L’Autorità – si spiega – è intervenuta per invitare la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) a chiarire, sin dal primo contatto, ai consumatori interessati ad acquistare i biglietti per il torneo, attualmente in corso, l’esistenza e l’importo di commissioni di servizio non facoltative da aggiungere al prezzo base del biglietto prescelto. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel a fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gli “Internazionali BNL d’Italia 2025”. I ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.

