Antonella Cuciniello, Salva I Tuoi Denti: il Bestseller su come combattere la parodontite grazie alla terapia non chirurgica

agenzia

– Milano, 28.02.2025 – Risolvere i problemi legati all’igiene orale non è sempre facile, tanto più quando il problema in questione riguarda la parodontite. Quello che tuttavia molti non sanno è che esiste una terapia non chirurgica capace di arrestare la progressione della malattia.

Per tutti coloro che desiderano tornare a sorridere e star bene ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Antonella Cuciniello “SALVA I TUOI DENTI. Un Viaggio Con L’Igienista Dentale Per Prevenire La Caduta Dei Denti Con La Terapia Parodontale Non Chirurgica” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per risolvere i problemi dentali legati ad una malattia infiammatoria assai comune: la parodontite, anche conosciuta come “piorrea”.

“Il mio libro rappresenta un vero e proprio percorso che il lettore intraprende al mio fianco sulla base della mia esperienza come igienista dentale” afferma Antonella Cuciniello, autrice del libro. “Attraverso queste pagine, spiego la terapia parodontale non chirurgica, un trattamento fondamentale per arrestare la progressione della malattia che può portare anche alla perdita dei denti”.

Secondo l’autrice, i pazienti devono comprendere che la parodontite è un nemico silenzioso e asintomatico, spesso senza sintomi evidenti fino agli stadi avanzati. È pertanto fondamentale, a detta di Antonella Cuciniello, che gli stessi si sottopongano a controlli regolari e periodici così da monitorare costantemente la propria situazione orale.

“Attraverso il proprio libro, Antonella Cuciniello esorta i propri lettori a prendersi cura della propria salute orale e a prevenire eventuali complicazioni, garantendo così sorrisi sani e duraturi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo del suo manuale è duplice: da un lato, desidera mettere a disposizione dei suoi colleghi il frutto della propria esperienza, creando un’opportunità di scambio e apprendimento. Dall’altro, intende offrire ai propri pazienti un valore aggiunto, dato che sono proprio loro che la spingono a dare sempre di più nel suo lavoro”.