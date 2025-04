Anziana morì in ospedale, il figlio arrestato per omicidio

agenzia

Era stata ricoverata con diversi traumi,'uccisa a calci e pugni'

MILANO, 12 APR – Gianrico Dario Ricci, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura di Monza, per aver ucciso la madre Daniela Guerrini, un’insegnante di 68 anni, nell’abitazione di famiglia a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. I sospetti della Squadra mobile si erano concentrati sul trentaseienne già al ritrovamento del corpo, il 16 marzo. La donna era stata portata in ospedale con diverse lesioni e poco dopo era morta. Secondo il capo d’imputazione, il 36enne l’ha percossa a calci e pugni fino a provocarle “gravissime lesioni interne”, tra le quali un’emorragia cerebrale, e quindi la morte. La donna era stata trovata in casa a Cinisello Balsamo. A chiamare i soccorsi il marito e il figlio che avevano detto che dalla sera prima Daniela respirava affannosamente ed era anche svenuta. La sessantottenne era però morta al pronto soccorso della MultiMedica di Sesto San Giovanni. Presentava lesioni su tutto il corpo, volto incluso, aveva una costola fratturata e una emorragia cerebrale. Per arrivare all’arresto determinanti sono state alcune intercettazioni telefoniche, testimonianze e i risultati degli accertamenti medico legali, che hanno consentito di raccogliere elementi a carico di Ricci il quale ha un precedente, sempre per maltrattamenti alla madre, alcuni anni fa, tanto che gli è contestata la recidiva specifica quinquiennale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA