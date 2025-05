Aoun-Abu Mazen, le fazioni palestinesi in Libano disarmate

agenzia

Leader dell'Anp a Beirut: 'Non potranno più colpire Israele'

TEL AVIV, 21 MAG – Il presidente dell’Anp Abu Mazen, a Beirut per una vista di tre giorni, ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun e insieme hanno annunciato di essere d’accordo sul fatto che “le fazioni palestinesi non useranno il Libano come trampolino di lancio per attacchi contro Israele e che tutte le armi saranno sotto l’autorità esclusiva dello Stato libanese”. In una dichiarazione congiunta letta dalla portavoce si afferma che entrambe le parti hanno concordato che l’esistenza di “armi al di fuori del controllo dello Stato libanese è cessata” e che “i campi palestinesi in Libano non sono rifugi sicuri per gruppi estremisti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA