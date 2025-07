Ap, contractor usano armi letali nei siti per aiuti a Gaza

agenzia

Testimoni: 'Personale non qualificato e pesantemente armato'

ROMA, 03 LUG – I contractor americani, che sorvegliano i siti di distribuzione degli aiuti a Gaza gestiti dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation, utilizzano munizioni vere e granate stordenti. Lo scrive l’Ap che ha parlato con due operatori. I testimoni hanno affermato che il personale di sicurezza assunto era spesso non qualificato, non controllato, pesantemente armato. I video forniti da uno dei contractor mostrano centinaia di palestinesi ammassati tra il rumore di proiettili, granate stordenti e il bruciore dello spray al peperoncino. Altri video mostrano conversazioni tra uomini di lingua inglese su come disperdere la folla.

