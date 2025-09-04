‘Aperta indagine penale contro commissaria Fed Lisa Cook’

agenzia

Wsj: 'Mandati di comparizione per presunta truffa ipotecaria'

WASHINGTON, 04 SET – Il dipartimento di giustizia ha aperto un’indagine penale sulla governatrice della Fed Lisa Cook, emettendo mandati di comparizione nell’ambito degli accertamenti per verificare se abbia fornito informazioni fraudolente su richieste di mutuo. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari statunitensi a conoscenza della questione. L’indagine iniziale si è concentrata sulle proprietà di Cook ad Ann Arbor, nel Michigan, e ad Atlanta, con gli investigatori che si sono avvalsi del supporto di gran giurì.

