Appello dei gruppi al Pe, ‘crisi a Gaza intollerabile’

agenzia

Ppe, S, Renew, Verdi e Left insieme. Mancano Ecr e Patrioti

BRUXELLES, 10 MAG – “Noi, leader dei gruppi politici Ppe, S&D, Renew Europe, Verdi/Efa e Left al Parlamento Europeo, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per la minaccia di un’ulteriore escalation militare nella Striscia di Gaza e protestiamo contro tutte le violazioni del diritto internazionale in questo conflitto, comprese tutte le dichiarazioni che prevedono cambiamenti territoriali o demografici nella zona”. Lo fanno sapere i gruppi in una nota. Non si sono associati all’iniziativa Ecr e i Patrioti per l’Europa. “Chiediamo un intervento internazionale immediato ed efficace per alleviare l’intollerabile crisi umanitaria a Gaza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA