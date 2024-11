agenzia

Francesco su X, "Mettere fine alla follia della violenza"

CITTÀ DEL VATICANO, 19 NOV – “La guerra sempre è una sconfitta. Chiedo ancora una volta di mettere fine alla follia della violenza e di impegnarsi per una pace giusta e duratura. Preghiamo per la popolazione ucraina”. Lo scrive il Papa su X, a mille giorni dall’inizio del conflitto in Ucraina.

