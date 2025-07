Appena subentrato in Consiglio di Bolzano passa a Forza Italia

agenzia

Manuel Nardo era stato eletto con La Civica

BOLZANO, 07 LUG – Cresce la maggioranza Svp-centrodestra in Consiglio comunale a Bolzano. Manuel Nardo, primo dei non eletti di La Civica, dopo la rinuncia del capolista e assessore regionale Angelo Gennaccaro, è subentrato in Consiglio ed è subito passato a Forza Italia. Gennaccaro in Regione governa con Svp e centrodestra, mente nel capoluogo altoatesino è all’opposizione. “Manuel Nardo ci ha traditi”, afferma Gennaccaro. “Senza alcun preavviso, senza alcun confronto, da un giorno all’altro ha scelto di voltare le spalle alla lista civica che lo ha portato in consiglio comunale. Un gesto inaccettabile, tanto più grave per la sua tempistica studiata nei minimi dettagli. Soltanto qualche sera fa celebravamo insieme, nei suoi locali, la chiusura della campagna elettorale. Oggi ci comunica che passerà in maggioranza. Il tutto, guarda caso, dopo la surroga al mio posto in aula.” “Le voci parlano di un approdo in forze politiche guidate da chi già in passato ha dato dimostrazione di cambi repentini di maglia, ma la verità è che oggi conta il metodo, non la destinazione: ha tradito la fiducia di chi lo ha votato, e anche di chi ha scelto la lista senza dare la preferenza proprio a lui. Tutti traditi. Non può accorgersi oggi che la nostra è una lista autonoma, senza padrini politici. Lo sapeva benissimo”, prosegue Gennaccaro. “Chi cambia casacca il giorno dopo le elezioni, dimostra di avere un solo valore: il potere. Chi si muove così non lo fa per convinzione, ma temo per convenienza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA