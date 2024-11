Apre a Milano il nuovo spazio immersivo Amazon Black Friday Universe

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Apre oggi in via De Cristoforis 1 a Milano Amazon Black Friday Universe, il nuovo spazio esperienziale ed immersivo a ingresso gratuito, che celebra la Settimana del Black Friday di Amazon, con centinaia di migliaia di offerte disponibili per tutti i clienti fino al 2 dicembre 2024. Il tema di quest’anno del pop-up store – visitabile fino al 1° dicembre – é lo spazio, che fará da sfondo a tutti i servizi di Amazon.it, tra offerte, idee regalo, esperienze di gioco, degustazioni, consulenze di analisi del colore e sessioni di trucco. “E’ uno spazio esperienziale dove i visitatori possono entrare in contatto con una selezione delle offerte disponibili su Amazon.it in occasione della Settimana del Black Friday, alcune idee per i regali di Natale, attivitá coinvolgenti e le nostre ultime novitá – sottolinea Giorgio Busnelli, Vice Presidente Categorie Largo Consumo per Amazon in Europa – Il setting é articolato in diverse aree e pianeti, dal Fashion al Made in Italy, dove é possibile scoprire vari prodotti oggetto degli sconti fino al 35% in moltissime categorie previsti per la Settimana del Black Friday. Volevamo che lo spazio fosse il piú coinvolgente possibile, per dare modo ai nostri clienti di testare e toccare con mano la vasta selezione di prodotti disponibili su Amazon”. E continua: “Inoltre, con questa occasione mostriamo al pubblico una recente innovazione tecnologica. Si chiama Rufus: é il nostro assistente virtuale per lo shopping basato sull’intelligenza artificiale generativa, che dialoga con i clienti, consente loro di fare domande e, in questo modo, li aiuta a scegliere i prodotti piú adatti a loro”. Amazon Black Friday Universe si articola appunto in diverse aree tematiche. Prima tra tutte l’area Made in Italy, dove sono protagonisti i marchi italiani e i prodotti di alcune delle migliaia di Pmi italiane che dal 2015 Amazon ospita e valorizza all’interno della vetrina dedicata amazon.it/madeinitaly. In questa area i visitatori potranno conoscere Bricioliamo, una realtá artigianale siciliana che affonda le sue radici in tre generazioni di maestri pasticceri; Si continua con lo Smile Planet: un vero e proprio pianeta da esplorare in compagnia di Colgate Max White e l’Area #GETyourENDlook, dove gli ospiti riceveranno un trattamento completo di hairstyling e make-up con la presenza di due beauty expert; Arriva poi il Pianeta Amazon Fashion che offre una consulenza gratuita di analisi del colore con Alice Maggio – Questione di Palette e l’Area Amazon Fresh: uno spazio interamente dedicato al servizio di consegna della spesa in giornata disponibile per tutti i clienti Amazon in alcune aree di Milano, Roma, Torino e Bologna; l’Area Bar permetterá invece di degustare l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG “Marca Oro” di Valdo Spumanti, mentre l’Area Top 10 Toys 2024, proporrá la classifica dei migliori dieci giocattoli selezionati dagli esperti di Amazon.it per un il periodo natalizio. Si conclude con l’Area dedicata ai dispositivi Amazon: un viaggio alla scoperta dei dispositivi Echo con integrazione Alexa piú amati dai clienti, oltre alle ultime novitá dal mondo Kindle; l’Area dedicata all’Intelligenza Artificiale applicata all’esperienza di acquisto su Amazon.it e l’Esperienza di gioco spedizioni veloci Amazon Prime, dove, attraverso un’esperienza di gioco, sará possibile scoprire le diverse opzioni di consegna veloce disponibili su Amazon.it per i clienti Prime. Inoltre, le vetrine esterne di Amazon Black Friday Universe ospiteranno prodotti in offerta durante la Settimana del Black Friday e un’ampia selezione di idee regalo per il Natale, suddivise per diverse fasce di prezzo. Ogni prodotto esposto all’interno del pop-up store sará accompagnato da un QR code che sará possibile scansionare per scoprire tutte le informazioni direttamente su Amazon.it in modo semplice e veloce. Il pop-up store sará aperto al pubblico fino al 1° dicembre 2024, nei seguenti orari: martedí 26 novembre dalle 14:30 alle 20:00, mercoledí 27 novembre dalle 11 alle 20, giovedí 28 novembre dalle 11 alle 17, venerdí 29 novembre dalle 14 alle 20, sabato 30 novembre dalle 11 alle 20 e domenica 1° dicembre dalle 11 alle 20. Per maggiori informazioni é possibile consultare la pagina dedicata https://www.amazon.it/BlackFridayUniverse -foto ufficio stampa Amazon – (ITALPRESS). xm4/mgg/com 26-Nov-24 16:53

