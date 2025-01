Aprilia e Moto Guzzi protagoniste al Motor Bike Expo di Verona

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Per Aprilia e Moto Guzzi é festa grande al Motor Bike Expo 2025, a Verona. Nel weekend 24/26 gennaio i due marchi italiani, brand moto del Gruppo Piaggio, presenteranno agli appassionati le loro novitá per il 2025. Per Aprilia e i suoi piloti sará l’occasione per festeggiare un anno di trionfi nelle gare offroad. Aprilia Tuareg ha dominato la categoria per tutta la stagione, vincendo ogni gara alla quale ha partecipato e a Verona esordisce nella attesissima versione Rally, direttamente derivata dalla moto da competizione. Il campione Jacopo Cerutti ha guidato Tuareg a una serie impressionante di successi, fino al trionfo piú importante, la Africa Eco Race conclusa lo scorso 12 gennaio a Dakar. Sul mitico traguardo sul lago rosa, dopo seimila Km tra Marocco, Mauritania e Senegal, Jacopo e la sua Tuareg si sono confermati campioni, bissando il trionfo dello scorso anno. Aprilia sará presente con la attesissima Tuono 457, naked leggera, facile e divertente su base RS 457, la Tuareg Rally, derivata dalla moto regina del deserto africano. Le nuove 125, che aprono il mondo Aprilia ai piloti piú giovani. Le raffinate versioni Factory di RS 660 e Tuono 660. LA nuova RSV4 la supersportiva omologata piú potente al mondo coi suoi 220 cavalli. Moto Guzzi presenta la nuova V7 Sport, una moto mitica, regina della gamma best seller dell’aquila. CON LEI LA ICONICA ENDURO V85, nelle sue tre diverse anime, mentre la grande viaggiatrice Stelvio arriva a Verona nella edizione speciale “Duecento Tributo”. foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio (ITALPRESS). tvi/com 21-Gen-25 15:02

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA