Aprilia Racing confeziona L’RSV4 piú evoluta e performante di sempre

agenzia

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Aprilia Racing, il reparto corse europeo piú vincente nella storia del Motomondiale con 298 GP conquistati, ha sempre avuto tra le sue missioni piú nobili lo sviluppo di tecnologie nelle competizioni ai massimi livelli, da rendere poi disponibili al pubblico piú ampio degli appassionati motociclisti. Dall’elettronica attiva di gestione della moto all’arte di realizzare ciclistiche sopraffine, passando per le soluzioni aerodinamiche che hanno rivoluzionato il concetto stesso di moto da corsa, tutte le scelte tecniche che hanno reso celebre Aprilia, sono state stato sviluppate nel Reparto Corse dei 54 titoli mondiali. Anche per questo possedere e guidare una Aprilia é sempre stato un tratto distintivo dei motociclisti piú evoluti e competenti. Aprilia Racing prosegue la sua missione di condivisione delle massime tecnologie introducendo RSV4 X ex3ma, la RSV4 piú sofisticata mai prodotta. È il quarto atto di un progetto unico al mondo, iniziato nel 2019 con RSV4 X e poi Tuono X, proseguito nel 2022 con la piú evoluta RSV4 X Trenta. Modelli realmente unici, distinti da quella “X” che rappresenta il massimo in termini di tecnologia e prestazioni a cui attualmente si possa ambire su una moto in vendita al pubblico. “Questa moto é l’evoluzione piú estrema del programma che iniziammo proprio con lo scopo di trasferire ai nostri clienti la tecnologia piú avanzata, direttamente dal nostro reparto corse. Il trasferimento di tecnologia dal racing agli utenti é citato spessissimo ma in nessun caso é cosí concreto come in Aprilia Racing. I nostri tecnici hanno realizzato qualcosa che é molto piú di un’evoluzione dello straordinario progetto RSV4. Lo si vede chiaramente nell’aerodinamica, con contenuti che sono quelli di una vera MotoGP. La ex3ma é la prima moto in vendita dotata di un completo pacchetto per la generazione di effetto suolo che aumenta di tre volte il carico laterale rispetto alla precedente X: la carena a scalino e le cornering wings sono contenuti che Aprilia ha portato per prima in MotoGP. L’ala anteriore é una vera ala da MotoGP, larga 550 mm e genera un livello di carico cinque volte piú elevato rispetto alla versione precedente, la X Trenta, che giá ne aveva di piú della stradale, consentendo una grande accelerazione. Anche ‘sotto la pelle’ ci sono evoluzioni importantissime, a partire dalla mitica centralina racing APX che é stata sostanzialmente evoluta per dare agli utenti prestazione e facilitá d’uso. Tanti componenti, visibili e non, sono nuovi o sono stati ottimizzati per garantire un peso ridottissimo. È sicuramente la moto in commercio che piú di ogni altra puó consentire al cliente di provare le sensazioni di guida di una moderna MotoGP” commenta Romano Albesiano, Direttore Tecnico di Aprilia Racing. Aprilia Racing é stata la prima a estremizzare gli studi aerodinamici in MotoGP, comprendendone l’importanza e introducendo soluzioni innovative che hanno reso il prototipo Aprilia RS-GP la moto piú evoluta in griglia sotto questo punto di vista. Aprilia RSV4 X ex3ma rappresenta un concreto punto di contatto con la MotoGP, essendo la prima e unica moto al mondo destinata alla vendita al pubblico, dotata di aerodinamica con effetto suolo, una tecnologia estremamente sofisticata, interamente sviluppata in Aprilia Racing, brevettata e, fino a ora, utilizzata solo sulla RS-GP 24 che compete nel Motomondiale. La particolare modellatura della carena sulle fiancate permette di sfruttare la pressione dell’aria tra il suolo e la carena quando la moto é nella fase della piega in curva per aumentare l’aderenza a terra. L’intero pacchetto aerodinamico, di derivazione MotoGP, comprende l’ala anteriore di nuova concezione, l’under wing (comunemente chiamato “cucchiaio”) posizionato sotto il forcellone e le cornering wings situate nella parte bassa del parafango anteriore. Tutta la carenatura é realizzata in carbonio da PAN Compositi con gli stessi procedimenti utilizzati per la MotoGP e, rispetto alla giá evoluta X Trenta, permette di quintuplicare il carico verticale della pressione dell’aria in rettilineo, aumentando la stabilitá e la precisione di guida, diminuendo al contempo la tendenza all’impennata e di triplicare quello a moto piegata, con grandi benefici in termini di aderenza in curva. La speciale livrea Perla Nera attinge alla storia di Aprilia e alla mitologia del motociclismo sportivo. Il nero lucido e le finiture grafiche di RSV4 X ex3ma sono un omaggio evidente a una delle moto che hanno fatto la storia del nostro sport: la RS 250 in sella alla quale Max Biaggi vinse tre campionati del mondo consecutivi, dal 1994 al 1996, nella classe 250. Non a caso la stessa livrea é stata scelta da Aprilia Racing nella recente gara di Silverstone quando, per celebrare i 75 anni del Motomondiale, ogni casa ha corso con la piú iconica delle sue colorazioni. Lo stesso Max Biaggi é stato protagonista dello sviluppo in pista e della definitiva messa a punto della RSV4 X ex3ma: “Partecipare allo sviluppo di una moto come la RSV4 X ex3ma é stato come essere alle sessioni di prova di un vero prototipo racing. Un po’ come tornare ai test precampionato, quando si pongono le basi tecniche di una intera stagione. Allo stesso modo l’impegno in pista é stato totale, per preparare una moto che dia ai fortunati che la guideranno, le stesse sensazioni di un prototipo racing. E per molti aspetti questa moto lo é davvero, perchê é la prima volta che si mette a punto, per un appassionato cliente, un assetto cosí completo, che comprende i molti parametri introdotti da una aerodinamica da MotoGP. Sono veramente soddisfatto del lavoro fatto, la moto trasmette emozione solo a guardarla con la livrea Perla Nera che fa rivivere una storia gloriosa. In pista é stata un’esplosione di emozioni, si percepisce, nelle curve veloci, la deportanza della carena a effetto suolo, una sensazione meravigliosa. Saranno 30 esemplari unici, rigorosamente hand made in Aprilia Racing, cosa che rende questa moto ancora piú esclusiva”. foto: ufficio stampa Piaggio Group (ITALPRESS). tvi/com 20-Set-24 19:24

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA